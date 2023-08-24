Ракетний удар по Дніпру: багато пошкоджень, 7 постраждалих

У ніч на 24 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. ППО збила одну ракету, водночас зафіксовані влучання. Постраждали 7 людей.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пошкоджень зазнали з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів та адмінбудівля. Також пошкоджені два житлові будинки та 15 кіосків.

Разом з тим пошкоджені три автобуси, кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Інформація щодо руйнувань уточнюється.