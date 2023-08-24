Українські військові за добу знищили 340 окупантів та 15 артсистем – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 340 окупантів, а також знищили 15 артилерійських систем, 20 розвідувальних безпілотників та іншу військову техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 259160 (+340) осіб,
- танків – 4375 (+2),
- бойових броньованих машин – 8511 (+23),
- артилерійських систем – 5333 (+15),
- РСЗВ – 723 (+1),
- засобів ППО – 494 (+3),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20),
- крилатих ракет – 1406 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28),
- спеціальної техніки – 801 (+1).