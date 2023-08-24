Українські військові за добу знищили 340 окупантів та 15 артсистем – Генштаб

Українські військові за добу знищили 340 окупантів та 15 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 340 окупантів, а також знищили 15 артилерійських систем, 20 розвідувальних безпілотників та іншу військову техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 259160 (+340) осіб,
  • танків – 4375 (+2),
  • бойових броньованих машин – 8511 (+23),
  • артилерійських систем – 5333 (+15),
  • РСЗВ – 723 (+1),
  • засобів ППО – 494 (+3),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20),
  • крилатих ракет – 1406 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28),
  • спеціальної техніки – 801 (+1).

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