Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила розчарування тим, що економічні санкції, запроваджені країнами Заходу проти Росії за агресію проти України, виявились недостатньо ефективними, повідомляє Deutsche Welle.

"Взагалі економічні санкції повинні мати економічний ефект. Однак це не так. Тому що логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах" , - наводяться слова Бербок у книзі журналіста Штефана Ламбі "Серйозна ситуація. Управління країною під час війни", яка побачила світло у четвер, 24 серпня.

"Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться" , - сказала голова німецької дипломатії.

За даними Ламбі, інтерв'ю з Бербок було записано ним 10 липня 2023 року. Письменник та документаліст у супроводі знімальної групи спостерігав за роботою членів "світлофорного" уряду Німеччини з дня ухвалення ними присяги у бундестазі 8 грудня 2021 року. Очікується, що підсумковий фільм на цю тему буде показаний у Німеччині на телебаченні вже після виходу книги - 11 вересня.

"Після нападу на Україну західні союзники ввели проти Росії масштабні економічні санкції. Попри це, російська економіка зростає, тоді як німецька економіка на початку року поринула в рецесію" , - констатують і автори агентства dpa.