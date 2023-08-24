Національна легенда України: хто отримав нагороди президента

Національна легенда України: хто отримав нагороди президента

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у врученні  відзнаки глави держави «Національна легенда України». Цього року її присудили вісьмом людям, деяким із них посмертно. Про це повідомили в Офісі президента.

Відзнакою президент нагороджує громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.

Відзнаку очільника держави «Національна легенда України» у 2023 році отримали:

  • Молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ «Вовки Да Вінчі» ЗСУ Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло (посмертно), який із 2014 року брав активну участь у боях із російськими загарбниками. Зазнав важкого поранення, але через три місяці повернувся на фронт. Перший доброволець, якому присвоєно звання Героя України. 7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут.
  • Нейрохірург Андрій Сірко, керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Особисто провів понад 700 унікальних надскладних операцій, які врятували життя військовослужбовцям.
  • Волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук, яка з 2014 року займається тактичною медициною, а саме постачанням критично важливих медичних засобів для захисників України та цивільних.
  • Японський волонтер Фумінорі Цучіко. З початком повномасштабного вторгнення РФ спеціально приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в харківському метро, переховуючись від постійних обстрілів. Він власним коштом відкрив кафе, де організував щоденне безоплатне харчування для містян.
  • Українська тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України, Герой України Альбіна Дерюгіна (посмертно). Вона організувала в Києві школу художньої гімнастики «Школа Дерюгіних», яка набула світової популярності. Альбіна Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.
  • Заслужений журналіст України, воєнний кореспондент, ведучий і сценарист Андрій Цаплієнко. З 2014 року активно знімає ексклюзивний матеріал про війну в Україні. 25 березня 2022 року Андрій зазнав поранення під час виконання редакційного завдання в Чернігівській області. Нагороджений орденом «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.
  • Енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу Володимир Летенко. Через влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС. Стовп вогню сягав понад 100 метрів. Володимир під обстрілами зупинив викид газу і врятував життя людей. Він також брав участь у розмінуванні Харківщини.
  • Український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України Тарас Петриненко. Автор пісні «Україна», яка стала своєрідним неофіційним гімном нашої держави. Цьогоріч Тарасу Петриненку виповнилося 70 років.

Новини

Популярні теми форуму

analytics