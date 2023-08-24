Національна легенда України: хто отримав нагороди президента

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у врученні відзнаки глави держави «Національна легенда України». Цього року її присудили вісьмом людям, деяким із них посмертно. Про це повідомили в Офісі президента.

Відзнакою президент нагороджує громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.

Відзнаку очільника держави «Національна легенда України» у 2023 році отримали: