Національна легенда України: хто отримав нагороди президента
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у врученні відзнаки глави держави «Національна легенда України». Цього року її присудили вісьмом людям, деяким із них посмертно. Про це повідомили в Офісі президента.
Відзнакою президент нагороджує громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.
Відзнаку очільника держави «Національна легенда України» у 2023 році отримали:
- Молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ «Вовки Да Вінчі» ЗСУ Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло (посмертно), який із 2014 року брав активну участь у боях із російськими загарбниками. Зазнав важкого поранення, але через три місяці повернувся на фронт. Перший доброволець, якому присвоєно звання Героя України. 7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут.
- Нейрохірург Андрій Сірко, керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Особисто провів понад 700 унікальних надскладних операцій, які врятували життя військовослужбовцям.
- Волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук, яка з 2014 року займається тактичною медициною, а саме постачанням критично важливих медичних засобів для захисників України та цивільних.
- Японський волонтер Фумінорі Цучіко. З початком повномасштабного вторгнення РФ спеціально приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в харківському метро, переховуючись від постійних обстрілів. Він власним коштом відкрив кафе, де організував щоденне безоплатне харчування для містян.
- Українська тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України, Герой України Альбіна Дерюгіна (посмертно). Вона організувала в Києві школу художньої гімнастики «Школа Дерюгіних», яка набула світової популярності. Альбіна Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.
- Заслужений журналіст України, воєнний кореспондент, ведучий і сценарист Андрій Цаплієнко. З 2014 року активно знімає ексклюзивний матеріал про війну в Україні. 25 березня 2022 року Андрій зазнав поранення під час виконання редакційного завдання в Чернігівській області. Нагороджений орденом «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.
- Енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу Володимир Летенко. Через влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС. Стовп вогню сягав понад 100 метрів. Володимир під обстрілами зупинив викид газу і врятував життя людей. Він також брав участь у розмінуванні Харківщини.
- Український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України Тарас Петриненко. Автор пісні «Україна», яка стала своєрідним неофіційним гімном нашої держави. Цьогоріч Тарасу Петриненку виповнилося 70 років.