Повітряні сили: Окупанти вдарили по Дніпру "Іскандерами"

Росіяни вдарили у четвер по Дніпру ракетами "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Було використано небагато озброєння. Атакували з Криму, з Ростовської області тощо. Зокрема, з Ростовської області були зафіксовано пуски двох ракет "Іскандер-М", це балістика. Ми знаємо, що це таке, знаємо, наскільки це небезпечно і наскільки є мало часу, щоб дійсно відреагувати на цю загрозу" , - сказав він.

За його словами, було зафіксовано і пуск із Криму крилатої ракети "Іскандер-К", яку збили українські сили оборони у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня росіяни завдали удару по Дніпру. В місті багато пошкоджень, 7 людей поранені.