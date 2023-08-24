Буданов: ЗСУ здатні вразити будь-яку частину Криму

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника" , – сказав Буданов.

За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але "без військових, бойових дій це неможливо".

"Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити" , – зазначив Кирило Буданов.

23 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в окупованому Криму було знищено російський ЗРК. За даними﻿ ГУР, близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", а також встановлені на ній ракети та особовий склад. Російська сторона це не коментувала.

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