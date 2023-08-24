Британська розвідка: Навіщо Путін відвідав штаб у Ростові

Британська розвідка повідомила, що президент РФ Владімір Путін здійснив рідкісний візит до штабу Південного військового округу в Ростові, що в 160 км від лінії фронту, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Британії.

За її даними, Путін провів нараду з вищим офіцерським складом, в тому числі з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим, який "продовжує командувати операцією в Україні".

Згадуючи про захоплення штабу в Ростові, який керує війною в Україні, групою Вагнера у червні, відомство припускає, що президент РФ, найімовірніше, "хоче продемонструвати свою владу і показати, що вище військове командування функціонує у звичному режимі".