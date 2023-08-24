Генштаб: ЗСУ закріплюються південніше Бахмута та біля Новоданилівки

Українські захисники мають успіх і закріплюються в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області та південніше міста Бахмут Донецької області. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Українська правда.

"В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби...

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах" , – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що сили оборони продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

За словами речника Генштабу, українські військові наступають південніше міста Бахмут. У тому районі ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви.

Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник безуспішно намагався наступати в районах Новоєгорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Важкі бої тривають.