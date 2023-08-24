Компанія підсанкційного олігарха Потаніна відкрила офіс в Дубаї – ЗМІ

Російський "Норнікель" відкрив офіс у Дубаї, ставши найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією РФ, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах після початку великої війни.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що "Норнікель", був зареєстрований під назвою Greenwich Holdings Limited у фінансовому районі Дубая в грудні минулого року.

"Новий холдинг, який поки що має невелику команду та юриста як директора, може з часом розширитися, оскільки компанія розглядає деякі торговельні та адміністративні функції з Дубая" , – йдеться в повідомленні.

Додається, що в ОАЕ спостерігається наплив російських компаній, торговців товарами та експатів, які шукають притулку від санкцій. Інші російські товарні фірми також запровадили присутність в ОАЕ, намагаючись згладити свою закордонну діяльність.

Російський гірничо-металургійний гігант "Норнікель" - найбільший у світі виробник нікелю та паладію - планує скоротити виробництво нікелю і кобальту, ключових для акумуляторних батарей, через затримку ремонту заводу та пожежу на НПЗ.

Один із найбагатших олігархів РФ Володимир Потанін, президент і найбільший найбільшого у світі виробника нікелю та паладію "Норнікель", заявив, що на тлі санкцій компанія відмовилася від планів виходу на інші ринки.

США запровадили санкції проти одного з найбагатших олігархів РФ Володимира Потаніна, також під санкції потрапили його активи - холдинг "Інтеррос", Росбанк і яхта.