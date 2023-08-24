Літак Embraer Legacy 600 Євгнія Пригожина лише злетів із підмосковного аеродрому і повернув на північний захід у бік Санкт-Петербурга, коли його збили. Кінець був раптовим. Озираючись назад, найдивовижніше у зареєстрованій смерті Пригожина те, що він прожив так довго, йдеться у статті The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

Це була поступова несправність двигуна, був часу для аварійної посадки чи спроби планування. Просто літальний апарат, що падає, як камінь, із хмарного неба, обертається, коли летить вертикально на поля внизу.

«Двічі вибухало, а тепер падає. Подивіться, як він падає» , — сказала одна жінка, знімаючи темний силует літака до того, як він упав на землю, про вцілілі не могло бути й мови.

Попередження: нецензурна лексика.

З того часу, як у червні він рушив армією незадоволених найманців на Москву, спостерігачі Кремля дивувалися, чому Путін дозволив своєму колишньому кухареві залишитися живим – не кажучи вже про його свободу.

Хоча в авіакатастрофі було б рано говорити про причини, мало хто вірить, що це справді був нещасний випадок.

Не минуло й двох місяців після заколоту. Ще до заколоту однієї з найбільших загадок російської війни в Україні була толерантність Путіна до свого кричущого, нахабного і відверто амбітного колишнього ресторанника.

«Бізнесмен» із репутацією злочинця та ґвалтівника, Пригожин ніколи не був високопоставленим інсайдером Кремля, ані членом вузького кола співробітників КДБ та партнерів з дзюдо, серед яких Путін зазвичай шукає своїх найближчих друзів.

З того моменту, як його бійці «Вагнера» приєдналися до бою – більш ніж через місяць після першого вторгнення – Пригожин почав насолоджуватися своїм публічним іміджем "полководця" та "поборника звичайного бійця".

Пригожин та його "пси війни"

Він негайно перестав заперечувати свій зв'язок із Вагнером. Він визнав, що це агресивні заперечення були хитрістю.

Сам він був солдатом. Для бойової майстерності він покладався на коло колишніх офіцерів: Дмитро Вагнер Уткін, Микола Сивий Трошев, Андрій Бриддяга Богатов та Олександр Ратибор Кузнєцов – усі вони були нагороджені кадровими солдатами, найманцями та генералами. Собаки війни.

Проте, Пригожин любив одягатися у камуфляж і носити з собою автомат. І його марнославство зростало.