На місці аварії літака знайшли телефон Пригожина – Al Jazeera

Телефон ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина знайшли на місці аварії його літака у російській Тверській області, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Політичне джерело видання Al Jazeera у ПВК "Вагнера" повідомило, що поки що немає підтвердження того, що тіло Пригожина було серед уламків літака. При цьому там був знайдений його телефон - він знаходився біля одного з тіл.

Джерело додало, що в літаку, який повертався з Африки в Санкт-Петербург, мав бути Пригожин. Тому дуже ймовірно, що він дійсно загинув.

"Ми зараз спираємося на інформацію з офіційних джерел і спілкуємося з владою, яка всебічно вивчає ситуацію" , - додав він.

Аварія літака з Пригожиним

Вчора у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там значився Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців.

При цьому деякі "воєнкори" в РФ озвучують версію про знищення літака засобами ППО. Крім того, західний чиновник заявив виданню Financial Time, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською ЗРК.