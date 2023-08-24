Будівлі євроінституцій підсвітили кольорами українського прапора
Будівлі Єврокомісії, Європейської ради, Європарламенту у Брюсселі підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня незалежності України, повідомляє Європейська правда.
"Блакитний, як небо над Україною, жовтий, як її поля. Напередодні Дня незалежності України прапор України освітлює нашу штаб-квартиру в Брюсселі. Ми віддаємо шану хоробрим українцям, які борються за майбутнє своєї країни", – йдеться у повідомленні Єврокомісії у Twitter.
"Напередодні завтрашнього Дня незалежності України будівля Європейської ради сьогодні яскраво сяє жовто-блакитними кольорами, як символ нашої рішучої підтримки України", – написав голова Євроради Шарль Мішель.
"Синій і жовтий кольори символізують мужність і стійкість відважного українського народу. Вони об'єднують нас та уособлюють європейське майбутнє України. І сьогодні ввечері вони освітлюють наш Європарламент, коли ми приєднуємося до наших українських друзів у святкуванні Дня незалежності", – заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.
Окрім того, у синьо-жовті кольори підсвітили і будівлю зовнішньополітичної служби ЄС.
"Ми вшановуємо мужній український народ, який відважно захищає свою державу та своє майбутнє. Напередодні Дня незалежності України Європейська служба зовнішньої дії підсвічується синьо-жовтими українськими кольорами", – написав голова зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель.