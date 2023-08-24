Поразка Росії: чого "боїться" Захід і що треба робити Україні

Розуміння та підтримка світу життєво важливі для нас — зараз і на перспективу, адже ми не маємо геополітичного вакууму. Наша ментальність є бінарною: "свій - чужий", "зрада - перемога", "чорне - біле". Це допомагає нам зараз, але контрастує зі світом, який зовсім не хоче так бачити реальність. Наш емоційний простір визначається війною, і нам незрозуміло, чому інші не бачать цього так само і не готові або не хочуть допомагати нам так, як ми це вважаємо за необхідне і навіть само собою очевидне. Про це у статті для видання "Дзеркало тижня" написав екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє Дзеркало тижня.

Повномасштабне вторгнення РФ поставило крапку у баченні українців та росіян як одного народу, це змінилося на розуміння двох різних народів, хоч і пов'язаних спільною історією. На Заході це остаточна точка, не Захід набагато складніший, але там теж точку неповернення пройдено. Теза про «єдиний народ» тепер сприймається як ідеологічна легенда «російського світу». Щонайменше на Заході та в Азії. Це дуже відчутно з дискусій з елітами як ключових гравців - Китаю та Індії, так і інших азіатських країн.

Африка і Латинська Америка складніші, але «у процесі», точніше, на його засадах. Це означає, що ментальна основа для російської концепції «умовної незалежності України» та потреби її перебування у винятковій зоні російського впливу вже не працює. Не повністю і не для всіх, але загалом не працює. Втім, це не означає автоматичного зростання підтримки незахідного світу і того, що він почне діяти в нашій парадигмі, — для нього важливим є не те, що відбувається з нами, а те, що буде зі світом.

У Москві й надалі зображатимуть, що нічого не змінилося, але там теж уміють читати геополітику. Російське керівництво не змінило своїх цілей щодо України, адже це невід'ємна частина російського бачення світу та одна з ключових «скріп» режиму. Я завжди казав, що цей режим зробить усе, щоб зруйнувати Українську державність, оскільки після Майдану не може повернути контроль над Україною, точку неповернення було пройдено. Путін цього не зрозумів і все ж таки вирішив захопити Україну. Він фундаментально помилився у своїх оцінках щодо нас, Заходу та, власне, свого режиму, і це не вдалося, точніше ми цього не дозволили. Тепер він повернеться до попередньої стратегії – зруйнувати Україну як таку.

Він бачить нас як «штучну реальність» і жодні аргументи цього не змінять. Більше того, це суперечить його розумінню своєї особистої місії. Рівень його амбіцій не обмежується пам'ятником Путіну на бульварі Путіна десь на окупованих територіях, де путінські піонери читають про нього вірші. Він мислить у категоріях цивілізацій — так, як він їх розуміє, і ідея про «російський світ» як особливу цивілізацію відображає його уявлення світу та його місію. Але це означає, що РФ і «російський світ» не підходять ні Заходу, ні Сходу — факт, який тільки-но почали дискутувати в західних і незахідних елітах. Без зміни режиму руйнація Української державності залишатиметься пріоритетом російської політики. Але й після нього росіяни нікуди не подінуться, як і російська реваншистська ментальність.

Перезавантаження режиму або навіть перезавантаження РФ не зробить її менш автократичною і більш прихильною до нас. Вона може змінитися чи послабитись внаслідок ментальних змін та зміни поколінь у російському суспільстві, але жодних передумов для цього на сьогоднішній день не існує. Збереження та відтворення режиму завжди будуть пріоритетом номер один для Путіна та його оточення, і зараз війна цьому, як вважають у Москві, сприяє. За півтора роки війни режим пройшов шлях від автократії до майже класичної диктатури.

Ми бачимо нашу війну як війну проти РФ та російського режиму. У Москві її бачать як війну проти Заходу та, зокрема, США. До речі, так само бачить цю війну майже весь неЗахід, і, незважаючи на зміни у розумінні нас, тут останнім часом майже нічого не змінилося. Часи холодної війни минули, військовий, технологічний та економічний потенціал Заходу значно перевищує російський за одним важливим винятком — ядерну зброю.

РФ не може протистояти Заходу і знає, що на перспективу змагання із Заходом явно програшне, проте сподівається, що Захід на марафон не здатний — на відміну від РФ, де режим може, як там вважають, протриматися довго. Російські еліти та Путін особисто зневажають Захід і ставляться до нього з нехтуванням, там вважають, що протидія РФ викликана суто геополітичними та геоекономічними, а не ціннісними міркуваннями.

Путін особисто неодноразово говорив про бажання Заходу "прибрати до рук" російські ресурси. В результаті його хамська фраза «подобається, не подобається, терпи, моя красуня» повернулася до нього: експорт енергоносіїв на Захід радикально впав, а на незахід — «під контролем» та обмеженнями, санкційний режим далеко не ідеальний, але працює. Тобто загалом значна частина російського зовнішнього обороту, як товарного, і технологічного, перебуває під непрямим контролем Заходу.

Втім, російський режим, зазнаючи західного тиску, досить ефективно адаптується до нього. Філософія санкційного тиску змінилася — тепер він не про зміну поведінки режиму, а про стратегічне стримування та ослаблення, тобто базується на політичних рішеннях, які можуть бути жорсткішими або слабкішими залежно від необхідності. Все, що знаходиться за економічним «больовим» порогом Заходу, шансів майже немає. Експорт металів із РФ триває, майже як і раніше, Москва постійно вигадує тисячі способів, як оминати санкції, майже всі вони відомі, але бажання псувати відносини з третіми країнами заради їх перекриття дуже обмежене.

Експорт російської нафти триває, але її переробляють в інших країнах, наприклад, в Індії, та експортують далі — фактично «відмивають». Маніпуляції із вартістю фрахту та страховки дозволяють обходити встановлені «сімкою» обмеження, і це всім відомо. Цей список можна продовжувати нескінченно. Захід має можливість посилити економічну ізоляцію РФ, але немає бажання чи волі збільшити ціну санкцій для Кремля, якщо це підвищує ціну для Заходу.

Втім, якщо стратегія працює, хоч і не ідеально, стимулів змінювати її у Заходу немає — там панує уявлення про РФ, яка слабшає в економічному, військовому, технологічному та демографічному відношенні, як про країну, яка занепадає. Але ослаблення має відбуватися контрольовано – це критична умова. Парадоксально, але така сама стратегія влаштовує і Китай.

Оскільки Захід зрозумів, що військова поразка в Україні неможлива, то її стратегія і надалі буде побудована на уникнення критичних ризиків ескалації, на контрольованості та мінімізації негативного впливу на сам Захід та критичні для нього світові ринки. Звучить взагалі цинічно, особливо для нас, українців, але багато західних політиків та експертів аргументують, що витримати марафон і зруйнувати мрію Кремля «пересидіти» Захід можна лише в такий спосіб. Лев може пробігти 300 метрів і потім змушений відпочивати, а гієна здатна долати кілометри.

Вся ця зовні логічна геополітика нас, звісно, не влаштовує. Ми в іншій системі координат, і годинник для нас працює зовсім інакше. Більше того, стратегія контрольованого ослаблення РФ кардинально впливає на суть та час рішень щодо моделі безпеки для України. Трохи спрощуючи, можна говорити про три групи опцій.

Перша опція (фактично саме її обговорюють сьогодні) — зробити нас «дикобразом» завдяки військовій та фінансовій допомозі, тобто зробити наступний напад настільки шкідливим, що РФ від нього утримається. Але це уявлення фундаментально недооцінює природу російського режиму — він може здійснити напад за будь-яких умов, і в критичній для його збереження ситуації значні втрати можуть бути навіть елементом його консолідації.

Такий підхід також не збігається з «ізраїльською», адже ми не маємо ядерної зброї (а в Ізраїлі є), навпаки, РФ є ядерною державою. США та Ізраїль узгодили концептуальний підхід «якісної військової переваги», ми можемо досягти її в окремих секторах за допомогою західної зброї, логістики, розвідки та наших українських переваг, але досягти комплексної військової якісної переваги ми можемо лише як частина НАТО.

До того ж, важливо зрозуміти, про що будуть зобов'язання: про надання того, що нам потрібно і коли потрібно, або про те, що нам можуть дати і коли можуть дати? Чи вистачить останнього для критичного стримування питання відкрите. Цілком імовірно, що ми почнемо обговорювати з нашими союзниками питання, що таке «здатність критичного стримування» і як це визначити. Зрештою, фінансове сприяння відбувається у «ізраїльській» моделі на основі прогнозованих десятирічних періодів.

Оцінити масштаби необхідної допомоги складно, це залежить від оцінки майбутніх ризиків, але розрахунки, у підготовці яких я брав участь, показують, що нам потрібно щонайменше 200 млрд дол. США протягом наступних десяти років. Реальна потреба - 300 млрд дол. плюс, тобто втричі більше, ніж Ізраїль отримав після угоди в Кемп-Девіді за весь час. Допомога нам стати «дикобразом» триматиме нас у тонусі, як багато хто на Заході сподівається, тобто максимально мобілізований і готовий до всього без надання гарантій безпеки. І тут криється ще один несподіваний та вкрай небезпечний виклик.

Наших європейських друзів дуже непокоїть, що мобілізованість і навіть «мілітаризованість» українського суспільства стануть на заваді успішній інтеграції до ЄС. Порівняння України зі «своєрідним європейським Ізраїлем» гарно звучить, але не дуже підходить до цінностей та способу життя Євросоюзу. Там уже хвилями вирують тези про «український націоналізм», і РФ робить усе, щоб їх підтримувати. Консенсусна ментальність ЄС явно побоюється зміни ключових балансів у Євросоюзі через вступ України та спробує поставити багато запобіжників. А це ніяк не робить майбутній процес переговорів про вступ, і так надзвичайно складний, більш простий.

Друга опція – гарантії безпеки без вступу до НАТО. Вони можуть бути двосторонніми, наприклад від США, або багатосторонніми, а можуть бути непрямими, наприклад, у формі розміщення на нашій території підрозділів країн-членів НАТО. Друга опція, за бажання, комбінується з першою, але постає просте запитання: а чому б тоді не перейти одразу до третьої опції — членства в НАТО?

Відповідь це питання багатьом у тому, що Захід боїться РФ, але це, звісно, спрощення. Конвенційно НАТО переважає над РФ, а ядерний конфлікт малоймовірний, хоч і не виняток. Зрештою, Путін теж хоче, щоб про нього писали книги та згадували у підручниках, і щоб їх навіть хтось читав у вигляді вірних послідовників його режиму. Питання ще й у тому, що стаття 5 Договору НАТО є «сакральною» для колективної оборони, але її ніхто й ніколи не ставив під сумнів і не тестував.

Поширення на Україну гарантій безпеки створить для Кремля спокусу, як багато хто вважає на Заході, показати неготовність або нездатність останнього дотримуватися своїх зобов'язань і в такий спосіб поставити під питання солідарність і легітимність усього НАТО та Заходу. Саме ця логіка на додаток до нерозуміння того, що означає ухвалення в НАТО країни під час війни, заважає реалізувати реальні гарантії безпеки. І, нарешті, ніхто не скасовував бажання багатьох на Заході знайти новий modus vivendi з РФ. Всі ці питання потребують досконалої, раціональної дискусії, загального аналізу ризиків та стратегій. На емоційні аргументи Захід, враховуючи його історію та ментальність, у питаннях власної безпеки не клюне.

Та й бачення Перемоги як мети у нас із Заходом неоднакове. Наші зусилля — в одному напрямку, але значна, я сказав би, домінуюча частина Заходу не хоче поразки РФ на кшталт поразки Німеччини у Першій світовій. Там вважають, що це створить на перспективу більше проблем, ніж вирішить, і, зокрема, зробить російський реваншизм небезпечнішим і таким, що їм маніпулюватимуть інші геополітичні суперники Заходу. Ментальна пам'ять Заходу каже, що капітуляція не є основою стабільного світу, достатньо подивитися хоча б на історію Європи.

Більше того, декларативно і політично наші партнери, звісно, за відновлення наших кордонів 1991 року, але консенсусу зробити це, хоч би чого це коштувало, на Заході немає, враховуючи ризики потенційних масштабних ескалацій. Ці ескалації не лише про можливе використання зброї масового знищення, адже нових хвиль реваншистських настроїв у Росії на Заході ніхто не хоче. А відсутність політичного консенсусу означає відсутність бажання та здатності піднімати ставки. Звідси й усі розмови про «корейські» чи інші варіанти. Хоча, як усі пам'ятають, у домовленостях щодо лінії демаркації ключову роль відіграла присутність військ США та союзників з півдня та китайських військ та радянських ВПС із півночі.

Саме тому домовленість щодо «корейського варіанта» щодо нас без присутності натовських військ на нашій території означає, скоріше, «кашмірський варіант», де подальша історія, у тому числі із здобуттям ядерної зброї, всім відома. До речі, дискусію про це очікує ще не один ренесанс в українському суспільстві, якщо членство в НАТО не реалізується у швидкій та досяжній перспективі.

Питання безпеки є питанням номер один для майбутнього України, наша модель безпеки визначатиме, чи зможемо ми лише існувати, чи зможемо розвиватися. Безпека без НАТО означає існування, але не розвиток. Найбільшим викликом нашої безпеки через призму її майбутньої моделі є «недофінляндизація» України. Тобто відтягування членства в НАТО з досить тривалим і складним переговорним процесом щодо вступу до ЄС, а саме євроінтеграція має, на думку наших союзників, стати силою для України. Не в сенсі фізичного відновлення, яке очевидно важливо, а саме в сенсі перетворення нас на європейську країну, що також є необхідною передумовою безпеки.

Переговори з ЄС будуть надзвичайно складними, Євросоюз зараз не знає, як інкорпорувати нас політично, фінансово та ментально. Як маємо фундаментально змінитися для вступу ми, так має змінитися і сам ЄС, причому позитивна емоція щодо нас явно не гарантована, адже втому, на жаль, ніхто не скасовував. Саме тому при всіх спокусах зробити більше в незахідному світі та посилити там впізнаваність та сприйняття нас, я залишав би, за умови обмежених ресурсів, країни ЄС та, звичайно, США пріоритетами номер 1, 2 та 3 нашої роботи, включаючи публічну дипломатію, адже наші виклики лише розпочинаються, а членство в ЄС та НАТО — для нас питання життя чи смерті.

Ми здивували наших друзів і, власне, весь світ на початку 2022 року, коли багато хто в нас не вірив. Тепер ми повинні здивувати ще, показуючи здатність змінюватися у кілька разів швидше і не за наданими нам лекалами, а за власним баченням. У XX столітті є два приклади докорінних успішних змін в умовах постійної небезпеки – це Ізраїль та Південна Корея. Про них написано та переписано дуже багато.

Ми не можемо їх копіювати, вони мали своє становлення в умовах інших історичних подій та ментальності. Нам доведеться показати, що ми зможемо стати проектом XXI століття — власне першим у цьому столітті. Це наш єдиний шанс залишатися важливішим, ніж ми є, у світовій геополітиці та геоекономіці. Ми маємо можливість застосовувати для українського суспільства та економіки ідеї ХХІ століття — нам нема чого втрачати, і ми не можемо бути стабільними та успішними, не змінюючись.

Очевидно, що в майбутньому ми житимемо з новою Конституцією, новим суспільним договором, і взагалі післявоєнна Україна буде мало схожою на довоєнну. Також у нас є шанс стати частиною дискусій щодо майбутньої європейської та євразійської моделі безпеки. Як казав Остап Бендер, «закордон нам допоможе», адже ми можемо стати першою історією успіху для Заходу після останніх хвиль розширення НАТО та ЄС. І ця історія Заходу вкрай потрібна. Але для цього ми маємо допомогти собі і стати частиною Заходу ментально, причому частиною, яку Захід хоче, а не змушений захищати та підтримувати. Основний тренд світу – це глобалізація безпеки та деглобалізація економіки. Ми маємо унікальну можливість його використовувати. Досить вашого шляху, коли ви збираєтеся вибрати. Це вже австралійці, AC/DC, але для драйву годиться.