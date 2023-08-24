У Євросоюзі сумніваються, що Україна зможе звільнити всю територію

Військове керівництво Євросоюзу скептично оцінює можливість звільнити всі окуповані Росією території України, повідомляє Deutsche Welle.

"Залишається під питанням, чи можна відновити повний суверенітет України наявними засобами" , - заявив голова комітету ЄС з військових справ (EUMC) генерал Роберт Брігер в інтерв'ю газеті Die Welt, опублікованому в четвер, 24 серпня.

За оцінкою австрійського військового експерта, контрнаступ України, що ведеться з червня, поки не приніс суттєвих результатів.

"Я б також з обережністю поставився до прогнозів прориву українських військ через російські лінії оборони. Кількість бригад, які є в розпорядженні Києва для наступу, невелика. З іншого боку, Росія мала місяці на те, щоб створити щільні і добре укріплені оборонні лінії" , – додав Брігер.

Нинішню ситуацію голова комітету ЄС з військових справ вважає війною на виснаження, переможця у якій визначити неможливо.

"Хотілося б, щоб ця війна закінчилася воєнним успіхом України, але дати такий прогноз не можна" , - констатує Роберт Брігер в інтерв'ю.

На його думку, Росія здатна вести війну в Україні "ще дуже тривалий час", а військові можливості Москви не сильно постраждали від санкцій Заходу.

"До того ж, Росія має величезну масу зброї та гігантські потенційні резерви особового складу" , - говорить генерал, вказуючи, що в цих сферах Москва має явну перевагу перед Києвом.

Комітет Євросоюзу з військових справ – це найвищий військовий орган Європейського Союзу, в якому засідають начальники генштабів усіх країн-членів ЄС.