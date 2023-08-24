У Криму відбувся бій із залученням авіації: у ГУР повідомили про спецоперацію (Оновлено)

З 5 до 6 години ранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк відбувся бій за участю плавзасобів та авіації, заявили джерела в українській розвідці, повідомляє Крим Реалії.

Про стрілянину в районі Тарханкутського мису також повідомив російський телеграм-канал Shot. За даними їх джерел, у районі введено план "Фортеця".

Подробиці про цей бій поки що не наводяться. Ні російська ні українська сторона поки що це офіційно не підтвердили.

У Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Також на тарханкутському півострові – розташований радіолокаційний вузол – РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.

Оновлено. Підрозділи Головного управління розвідки провели висадку на території Криму — спецоперація відбулася за взаємодії з військово-морським флотом, повідомив﻿ речник ГУР Андрій Юсов в коментарі "Суспільному".

За його словами, "цілі досягнуто", втрат серед особового складу немає.

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