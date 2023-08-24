Росіяни за добу атакували дев'ять регіонів України – дані ОВА

Від ударів російської армії минулої доби потерпали дев'ять областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 четверга, 24 серпня, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, Чернігівська область за добу зазнала 10 ворожих обстрілів, унаслідок яких пролунали 199 вибухів. Під ударом опинився Новгород-Сіверський район. Російські загарбники атакували його з артилерії і мінометів. У селі Гремʼяч Новгород-Сіверської громади ворожим вогнем поранена одна людина, пошкоджені будинок і господарча споруда.

Сумську область за ніч і ранок росіяни обстріляли 11 разів, поціливши по прикордонних територіях і населених пунктах. Унаслідок ворожих обстрілів відбулися 67 вибухів. Під ударами російських загарбників перебували Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Юнаківська й Великописарівська громади. Минулося без наслідків.

Учора протягом дня російські війська 31 раз обстріляли населені пункти Сумської області, спричинивши 120 вибухів. Ворожих ударів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська і Путивльська громади.

Роменську громаду загарбники атакували безпілотником типу Shahid, ударивши по приміщенню навчального закладу в місті Ромни. Приміщення зруйноване повністю, четверо цивільних загинули, ще стільки ж зазнали поранень.

Дніпропетровську область уночі росіяни атакували ракетами. Ворожий удар був спрямований по Дніпру. Одну з російських ракет збили захисники з Повітряного командування "Схід".

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро руйнувань зазнав транспортний об'єкт, постраждали семеро людей, шестеро з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Пошкоджені також близько десяти об'єктів, зокрема банк, заправна станція, готель, агрофірма, виробництво меблів й адміністративна будівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, три автобуси, кілька автомобілів, контактна тролейбусна мережа, водо- й газогони. Уточнення інформації щодо руйнувань триває.

Також учора вдень від ворожих обстрілів потерпала Марганецька громада Нікопольського району. Російські війська двічі вдарили по ній із важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Уточнення наслідків триває.

Запорізьку область за минулу добу росіяни обстріляли 90 разів. Ворожих ударів зазнали 26 міст і сіл. Постраждалих серед цивільного населення немає. 71 обстріл російські війська здійснили з артилерії, спрямувавши вогонь по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Левадному, Новодарівці, Кам'янському, Степовому й інших прифронтових населених пунктах.

Червоне, Роботине, Степногірськ, Лук'янівське й Новодарівка постраждали від десяти обстрілів із реактивних систем залпового вогню ворога. Малинівку і П'ятихатки загарбники тричі атакували з безпілотників. Оріхів зазнав від росіян шість авіаційних ударів.

У Харківській області вночі російська армія обстріляла місто Вовчанськ Чугуївського району, унаслідок чого пошкоджень зазнала будівля місцевого протитуберкульозного диспансеру, сталася пожежа. Також пошкоджена пилорама, де теж відбулося загоряння, знищені трактор МТЗ й автомобіль.

Цієї ж ночі ворог з артилерії обстріляв село Вільча Чугуївського району, пошкодивши паркан та спричинивши загоряння сухої трави.

На Слобожанському напрямку російські загарбники били з авіації по районах Довжика Богодухівського району та Чугунівки Куп'янського району, з мінометів і артилерії атакували Огірцеве, Гатище й Красний Яр Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів в районі Шийківки, з артилерії і мінометів обстріляли Дворічну, Кислівку, Котлярівку, Табаївку, Крохмальне і Піщане. У Купянську вчора внаслідок ворожого обстрілу з артилерії пошкоджень зазнали приватний будинок, автомобіль, причеп і лінія електропередач. Постраждалих немає.

Ракетним ударом (Х-35) російських військ по селу Михайлівка Чугуївського району пошкоджені будівлі товариства з обмеженою відповідальністю "Агросервіс ЛТД", сталася пожежа. Ворожим вогнем зруйнований металевий склад із добривом, пошкоджені майстерня, шість автомобілів, тягач і паливозаправник. Минулося без постраждалих.

У Вовчанську внаслідок російського обстрілу горів житловий будинок і господарчі споруди. У селі Явірське Ізюмського району на полі, що належить однойменному підприємству, під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор Т-150, яким керували дистанційно. Потерпілих немає.

У Луганській області авіаційного удару російські війська завдали по Твердохлібовому, артилерійських – по Невському й Білогорівці. За добу загарбники здійснили загалом 151 обстріл, випустивши 546 снарядів.

У Донецькій області за добу російська армія вбила одного та поранила чотирьох мирних жителів. Від ворожих ударів потерпали Авдіївка, Часів Яр, Зоряне, Богоявленка, Новоукраїнка, Кліщіївка, Максимівка, Іскра та Прелесне. Російськими обстрілами в регіоні пошкоджені 11 приватних житлових будинків, будівля сільської ради, загальноосвітня школа, кафе, п'ять цивільних автомобілів, вантажівка і пташник.

У Миколаївській області внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали щонайменше троє мирних жителів. Двом постраждалим медики надали допомогу амбулаторно, інша людина госпіталізована. Так, уночі російські війська атакували Куцурубську громаду, пошкодивши житлові будинки й господарчі споруди.

Учора вдень та сьогодні вночі ворог бив по Очакову Очаківської громади, унаслідок чого пошкоджень зазнали житлова інфраструктура й лінія мережі Інтернет. Уточнення наслідків триває. Учора протягом дня росіяни обстрілювали з артилерійських установок і РСЗВ акваторію Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонську область за добу російська армія обстріляла 99 обстрілів, випустивши загалом 497 снарядів. Зокрема, вісім ворожих обстрілів зазнав Херсон. По місту загарбники випустили загалом 32 снаряди.

Ворожі влучання зафіксовані в районах 29 населених пунктів області. Загарбники поцілили, зокрема, по території та будівлі дитячого садка, території фабрики і підприємства в Херсоні, адмінбудівлі й магазину в Бериславському районі.

Через російську агресію в Херсонській області поранення дістали семеро людей.