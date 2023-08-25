На кордоні Росії та Грузії "застрягли" українці: що кажуть в МЗС

В Міністерстві закордонних справ України працюють над поверненням шістьох громадян України, які "застрягли" на російсько-грузинському кордоні. Йдеться про українців, які раніше були в окупації та були вивезені у РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили в прес-службі МЗС.

"МЗС разом із компетентними органами України займається справою шістьох українців, які нині знаходяться на російсько-грузинському кордоні" , - повідомили виданню.

За наявною інформацією, згадані громадяни відбували покарання на тимчасово окупованій території України та були вивезені російською окупаційною армією до Росії, зазначають в МЗС.

"Наразі здійснюється перевірка їхніх осіб та юридичних аспектів відбуття визначеного судом покарання, опрацьовується питання їхнього повернення до України" , - додали в прес-службі.

Що сталося

Як пише видання "Новости Грузия", вже тиждень шестеро українців знаходяться у буферній зоні КПП "Верхній Ларс". Вони не можуть потрапити до Грузії та відмовляються повертатися до Росії.

Йдеться про громадян, які перебували в окупації в Херсонській області та були "ув'язнені" російськими загарбниками, а згодом вивезені в РФ "досиджувати терміни". При цьому один із них - це українець, який в'їхав до Росії і потрапив до фільтраційного табору.

При цьому місцеві ЗМІ пишуть, що "грузинська сторона одразу запропонувала допомогу українському посольству для того, щоб пропустити цих людей через свою територію та направити їх в Україну". Мовляв, було проведено спеціальну зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою. І нібито дипломат, своєю чергою, повідомив, що направив інформацію до Києва і чекатиме на вказівки.

Наразі українцям, намагаються допомогти волонтери, намагаючись організувати передачу їм їжі, ліків та інших товарів першої необхідності.