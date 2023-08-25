Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента у Facebook.
"Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору", — назвали у пресслужбі теми переговорів.
Зеленський також подякував Туреччині за постійну та послідовну підтримку України.
Як повiдомлялось, 22 серпня низка ЗМІ повідомила, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.