Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він не гарантував безпеки ватажку "ПВК Вагнер" Євгену Пригожину після його спроби організувати заколот у Росії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє білоруське держвидання Белта.
"Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не повинен забезпечувати безпеку Пригожина. Це, по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі розмова і не йшла".
Він також заявив, що двічі говорив із Пригожиним про безпеку.
"Ми двічі підходили до цього. Перший раз, коли я йому дзвонив і йшли переговори, коли вони маршем ішли на Москву. Я йому кажу: "Жень, ти розумієш, ти згубиш людей і сам загинеш?" У запалі ця людина (тільки з фронту): "Чорт із ним, загину!" Я йому кажу: "Жень, я зараз тобі вишлю мотузку і шматок мила". − "Ні, ні, ні, ні. Я так не хочу. Я героєм загину". Ось перша розмова йшла. Другий раз, коли він приїжджав до мене з Дімою Уткіним. Я категорично їх обох попередив: "Хлопці, дивіться".
Він також запевняє, що Путін не може стояти за замахом на Пригожина − мовляв, "дуже груба робота".
"Я не можу сказати, хто це зробив. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю Путіна. Це розважлива, дуже спокійна і навіть повільна людина, ухвалюючи рішення з інших, менш складних питань. Тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо вже на те пішло", − заявив Лукашенко.
Передісторія:
- Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
- 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".
- Міністерство оборони Білорусі 11 липня заявило, що на білоруських полігонах відбуватиметься "обмін досвідом" між найманцями ПВК "Вагнер" і Збройними Силами Білорусі. 14 липня під Осиповичами вже проходили заняття найманців із підрозділами територіальних військ РБ.
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація стверджувала, що серед пасажирів значився ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Російські ЗМІ побачили певний символізм у тому, що катастрофа літака сталася 23 серпня − рівно через два місяці з моменту заколоту ПВК "Вагнер" (Пригожин оголосив про свій "марш справедливості" ввечері 23 червня − ред.)
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.