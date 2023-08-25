У Мінвідновлення розповіли, скільки об’єктів ЖКГ вже готові до зими

Віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що до опалювального сезону підготували вже порнад 70% об’єктів ЖКГ, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Хід підготовки до нового опалювального сезону обговорили під час проведення Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року представники НЕК "Укренерго", ПАТ "Центренерго", ПрАТ "ДТЕК", ПрАТ "Укргідроенерго", начальники Сумської, Запорізької та Чернігівської ОВА.

"Рухаємося відповідно до графіку підготовки до опалювального сезону. Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ. Продовжуються планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генеруючого обладнання" , - зазначив Кубраков.

За його словами, до 1 жовтня очікується 100% готовність об’єктів ЖКГ.

Він підкреслив, що наразі відновлена теплова частина в практично усіх ТЕЦ, продовжуються планові роботи з ремонту генеруючого обладнання для досягнення відповідного рівня готовності до початку опалювального сезону.

Також триває системна робота над залученням міжнародної технічної допомоги, формування резервного фонду запчастин та обладнання для потреб обʼєктів критичної інфраструктури.

Нагадуємо:

Закачування газу в газосховища у рамках підготовки до нового опалювального сезону відбувається з випередженням графіка - наразі в ПСГ вже закачано близько 13 мільярдів кубометрів палива.