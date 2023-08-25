Компенсація за пошкоджене житло: на що найчастіше українці витрачають гроші

Українці, які отримали грошову компенсацію за зруйноване житло в рамках "єВідновлення", здійснили 7 719 операцій на суму 94 млн грн. Середній чек на витрат становить 12 тис. грн, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Вона зауважила, що основна кількість транзакцій (89%) - це магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами. Загальна сума таких транзакцій - 84 млн грн.

Ще 7% - це магазини зі склом, фарбою та шпалерами (вартість таких транзакцій - 7 млн грн) Ще 4% від загальної кількості трансакцій займають витрати на генеральних підрядників житлового та торгового будівництва - 4 млн грн.

"Станом на 24 серпня маємо вже 10 336 погоджених заяв на суму майже 854 млн грн. Це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників. Наразі очікують обробки ще 11 139 заяв. А загалом у нас подано 38 742 заяв від людей. Також створені і працюють 522 комісії, які обстежують та ухвалюють рішення щодо виплати компенсації" , - розповіла голова комітету.

За словами Шуляк, переважно заяви на компенсацію стосуються квартир (52,4%) та приватних будинків (47,2%). Найбільше заяв надходить з Харківської (14 749), Київської (7 999) та Миколаївської (3 014), Херсонська (2818), Донецька (2 417) областей.

Також в Україні вже працює програма компенсації за повністю знищене внаслідок збройної агресії рф житло. Це другий етап державної програми із забезпечення громадян житлом. Подати заяви можна через застосунок Дія.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований Шуляк законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.