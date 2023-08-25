ЗМІ: П'ять країн ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у п’ятницю домовились про підтримку подальшої заборони ЄС на імпорт українського зерна після 15 вересня, повідомляє Європейська правда.

Як пише Reuters, про це заявив журналістам польський міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

За його словами, п’ять східних держав Євросоюзу підтримують "заборону на імпорт (зерна з України. – Ред.) до наших країн до кінця року".

"Я хочу сказати, що навіть якщо цього не вдасться досягти, деякі країни введуть власні обмеження. Наша декларація чітка", – додав польський міністр, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Він сказав, що міністри сільського господарства п'яти країн також погодилися, що підтримують субсидування транзиту українського зерна й хочуть, щоб до переліку заборонених до імпорту товарів були додані й інші продукти, наприклад, малина у випадку з Польщею.

У травні ЄС дозволив Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.

Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.

Натомість Польща вже заявила, що не скасує заборону, навіть якщо ЄС не погодиться на її продовження. Готовність Угорщини піти на аналогічний крок посилює позицію Варшави.