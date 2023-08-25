FT дізналося, навіщо Пригожин перед загибеллю відвідував Африку

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відвідував Африку напередодні загибелі задля того, щоб врятувати свою "імперію" від ГРУ Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, ціллю поїздки Пригожина в Африку цього тижня могло бути його бажанням завадити ГРУ перехопити контроль над операціями ПВК "Вагнера" на континенті.

Варто зауважити, що напередодні візиту Пригожина до Лівії було відправлено делегацію з Росії, до якої входив заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Він та інші зустрілися з прокремлівським лідером Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром, який контролює схід країни і на боці якого з 2019 року воюють "вагнерівці".

Водночас, The Wall Street Journal також пише, що Пригожин літав до Африки та зустрічався з президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерою. Він намагався його запевнити, що провальний заколот у Росії не завадить йому залучити нових бойовиків та інвестиції для партнерів у ЦАР.

При цьому, коли Путін зустрічався з Туадерою, то особисто сказав йому дистанціюватися від Пригожина. Тоді Туареда, під час візиту на конференцію в Санкт-Петербурзі, не став фотографуватися з Пригожиним.

"Міністерство оборони, очолюване головним суперником Пригожина Сергієм Шойгу, направляло делегації [до африканських країн], щоб проінформувати іноземні уряди про те, що відтепер вони вестимуть справи безпосередньо з російською державою" , - пише WSJ.

А ось FT заявляє, посилаючись на колишнього високопоставленого політика ЦАР, Туадера роздумував над тим, щоб скоротити вплив "вагнерівців" в країні. Однак він відкинув дану ідею, усвідомивши, наскільки залежить від соратників Пригожина. Зокрема, у 2022 році "вагнерівець" та колишній агент ФСБ РФ Валерій Захаров був радником Туадери з нацбезпеки. Окрім цього бойовики відповідали за охорону президента, навчання військових та участь у бойових місіях проти повстанців.

Що передувало

Нагадаємо, 23 серпня ввечері у Тверській області впав бізнес-джет. За непідтвердженою інформацією, він належав засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Внаслідок інциденту ніхто не вижив. На борту перебували три пілоти та семеро пасажирів.

За даними Росавіації, у списку пасажирів значився і Пригожин. Офіційних повідомлень про його смерть поки що немає.

Однією з версій падіння літака, яку розповсюджують у мережі, є збиття системами протиповітряної оборони.

Варто зауважити, що ще в червні влада РФ дозволила Пригожину з "вагнерівцями" переїхати до Білорусі після невдалої спроби державного перевороту.