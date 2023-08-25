Зеленський провів нараду за підсумками своїх візитів до Європи

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 серпня, провів тривалу нараду за підсумками своїх візитів до Європи, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави у Facebook.

"Провів сьогодні нараду за підсумками візитів. Тривалу нараду. Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів — саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт" , — йдеться у повідомленні.

Президент підкреслив, що усі домовленості, які вдалося привезти додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати.

"Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники — це максимальне розширення тренувальних місій. Військові — максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України" , — сказав президент.

Зеленський зазначив, що завданням для всіх є максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати подалі російських терористів.

Зазначимо, на цьому тижні Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію.