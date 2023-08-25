Глави МЗС України та Туреччини обговорили поновлення роботи зернової ініціативи

Міністри закордонних справ України і Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан під час переговорів у п’ятницю обговорили, серед іншого, відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє Європейська правда.

Про це вони заявили на спільній пресконференції.

За словами Кулеба, відновлення так званої зернової угоди було "однією з ключових тем" його переговорів із турецьким візаві.

"У нас тут підхід спільний: ми працюємо, докладаємо всіх зусиль, щоб відновити функціонування цієї ініціативи", – підкреслив голова українського МЗС.

Також, додав Кулеба, із Фіданом він обговорив участь Туреччини у "формулі миру", участь турецьких компаній у відновленні України та тему вступу України в НАТО.

"Туреччина є для нас особливим членом НАТО – і для самого НАТО вона є особливим", – підкреслив міністр.

Своєю чергою голова турецького МЗС зазначив: "Ми продовжуємо докладати зусиль для того, щоб поновити Чорноморську зернову ініціативу з тим, щоб не втратити здобутки минулих місяців. І ми будемо продовжувати діалог із цього питання".

Раніше у ЗМІ з'являлись повідомлення про нібито підготовку Туреччиною та Росією нової домовленості про експорт російського зерна, невигідної Україні.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.