Росіяни вилучили бортові самописці з уламків літака Пригожина
Слідчий комітет РФ отримав бортові самописці з літака ватажка ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який розбився 23 серпня. Російська влада стверджує, що Пригожин був на борту і загинув, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Слідком Росії.
"Під час первинних слідчих дій на місці падіння літака виявлено тіла 10 загиблих. Для встановлення їхніх особистостей проводяться молекулярно-генетичні експертизи.
Слідством вилучено бортові самописці, триває детальний огляд місця події. Наразі також вилучаються предмети і документація, що мають значення для встановлення всіх обставин авіакатастрофи, будуть призначені необхідні судові експертизи".
Після аварії Слідком РФ порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 КК).
Передісторія:
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Наближений до ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євгенія Пригожина збили вогнем із ППО. Також пишуть, що як версію катастрофи літака Пригожина розглядають теракт на борту.
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака, що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до думки, що російський диктатор Володимир Путін помстився за приниження заколотом і віддав наказ знищити керівництво "ПВК Вагнера".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до загибелі в Росії ватажка найманців ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.