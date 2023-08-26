Під Москвою були чутні вибухи, повідомляють про нібито знищений БПЛА

Під Москвою, в Одинцовському та Істринському районах області було чути кілька гучних вибухів сьогодні вночі, 26 серпня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ASTRA.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сьогодні вночі сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотника.

"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події" , - додав він.

Раніше також стало відомо, що у всіх московських аеропортах оголошено план "Килим", всі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво"

Вибухи у Москві

Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, росіяни почали скаржитися на нічні атаки.

Так, наприклад, 21 серпня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області.

Крім того, 18 серпня в кількох районах Москви та Підмосков'я було чути вибухи . Очевидці повідомляли про роботу ППО та про помічені дрони. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

Також вибух було чутно у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Також повідомляється, що один із БПЛА впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви.