Федоров: У районі окупованого Токмака Запорізької області пролунали вибухи

У районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області було чути кілька серій вибухів сьогодні вранці, 26 серпня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Він також зазначив, що вже другий день поспіль "щось погане" відбувається у окупантів на Мелітопольському напрямі.

"Почалося вчора після обіду: жителі північної частини Мелітополя та оточуючих Терпеня, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака" , - йдеться у повідомленні Федорова.

Ситуація у Токмаку

Токмак Запорізької області із березня минулого року перебуває під російською окупацією.

Як розповідала заступник міністра оборони Ганна Маляр, нещодавно російські окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали у місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.

Крім того, 23 серпня в районі Токмака Запорізької області, за словами очевидців, прогриміли три потужні вибухи.