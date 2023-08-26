Генштаб: в Україні знищено ще 640 російських окупантів
Збройні сили знищили ще 640 російських загарбників та десятки їхньої техніки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють у Генштабi ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 260270 (+640) осіб,
- танків ‒ 4390 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
- артилерійських систем – 5379 (+18) од,
- РСЗВ – 726 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 804 (+2).
Дані уточнюються.