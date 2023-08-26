День авіації України: у Повітряних силах озвучили воєнну статистику

Від початку широкомасштабного вторгнення авіація Повітряних Сил здійснила понад 14 тисяч бойових вильотів, повідомляє Ділова столиця.

Сьогодні, в останню суботу серпня, традиційно відзначається професійне свято українських авіаторів — День авіації України.

Уже десятий рік поспіль, відколи на Україну підступно напали московити, цей день проходить без урочистостей та парадних одностроїв. І надто тепер — коли українські льотчики та представники інших авіаційних спеціальностей щодня ризикують своїм життям, боронячи українське небо та знищуючи російських окупантів.

Від початку широкомасштабного вторгнення московської орди авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила понад 14 000 бойових вильотів. 6 тисяч із них — на бойове враження противника, а близько 7 тисяч — на винищувальне авіаційне прикриття.