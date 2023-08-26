Кабмін підвищив зарплати бюджетників, які працюють у зоні бойових дій

Уряд збільшив зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які працюють в зоні можливих та активних бойових дій, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 25 серпня 2023 року.

Відповідно передбачається на період дії воєнного стану встановити щомісячну надбавку працівникам бюджетних установ та організацій за роботу з особливими умовами праці:

на територіях можливих бойових дій - у граничному розмірі 50% посадового окладу;

на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.

"Також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу" , – йдеться в повідомленні.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, в прикордонних регіонах продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, які виконують свої обовʼязки в надскладних умовах і цим рішенням Уряд прагне фінансово їх підтримати.

Додається, що органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.