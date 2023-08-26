ОДА: Росіяни влучили по кафе з людьми у Куп’янському районі, є загиблі
Російські окупанти вранці 26 серпня вдарили по Куп’янському району, влучили у кафе, відомо про щонайменше двох загиблих, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по Куп’янському району.
За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений.
Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі".
На місці працюють екстрені служби. Дані щодо загиблих та поранених уточнюються.