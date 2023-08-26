Reuters: Росія сподівається збільшити експорт морської продукції до Китаю

Росія сподівається збільшити експорт морської продукції до Китаю після заборони Пекіном імпорту японських морепродуктів через викид у море очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Reuters, з посиланням на заяву Россільгоспнагляду.

Зазначається, що РФ є одним з найбільших постачальників морської продукції до Китаю: 894 російські компанії мають дозвіл на експорт морепродуктів.

У заяві йдеться, що Москва прагне збільшити кількість експортерів.

"Китайський ринок в цілому є перспективним для російської рибної продукції. Ми сподіваємося на збільшення кількості сертифікованих російських компаній і суден, обсягів продукції та її асортименту" , - сказали в Россільгоспнагляду.

Китай вже заборонив імпорт деяких продуктів харчування з Японії, але повна заборона в четвер, 24 серпня, була викликана занепокоєнням щодо "ризику радіоактивного забруднення" після того, як Японія почала випускати очищену воду.

Минулого року Росія експортувала 2,3 млн метричних тонн морської продукції на суму близько 6,1 млрд доларів, що становить близько половини її загального улову, а найбільшими імпортерами, за даними російського агентства з рибальства, були Китай, Південна Корея і Японія.