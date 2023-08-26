Резніков впевнений, що Німеччина у підсумку передасть Україні ракети Taurus

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив впевненість, що Німеччина у підсумку погодиться надати Україні крилаті ракети Taurus, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє dpa, про це він сказав в інтерв’ю німецьким ЗМІ.

Говорячи про отримання німецьких ракет Taurus, Резніков сказав, що "дуже оптимістичний" і вірить, що у майбутньому Україна отримає їх.

Міністр не став називати можливих часових рамок.

"Але не думаю, що на це піде цілий рік", – додав Олексій Резніков.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в останньому коментарі на цю тему сказав, що незалежно від того, про що просять Німеччину, він планує "обережно зважувати кожне рішення і нічого не робити поспіхом".

Як повідомлялося, уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме він Україні далекобійні крилаті ракети типу Taurus, про що попросив Київ.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок зауважила, що перед рішенням передати новий вид озброєння слід з’ясувати усі технічні деталі, необхідні для цього процесу.

