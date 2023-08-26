Підрозділ СБУ показав, як знищує вже третій танковий полк РФ

Підрозділ СБУ показав, як знищує вже третій танковий полк РФ
Фото: Facebook

Підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" оприлюднив відео, як знищує вже третій російський танковий полк, повідомляє Українська правда.

За даними спецслужби, з початку повномасштабного вторгнення бійці лише цього підрозділу у складі ЦСО "А" знищили 216 танків.

"Враховуючи, що штатна чисельність танкового полку армії РФ становить 94 одиниці, то наші хлопці вже "закрили" на своєму рахунку 2 полки і наполегливо добивають третій!
Нищимо окупантів до повної Перемоги!".

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