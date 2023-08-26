Підрозділ СБУ показав, як знищує вже третій танковий полк РФ
Підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" оприлюднив відео, як знищує вже третій російський танковий полк, повідомляє Українська правда.
За даними спецслужби, з початку повномасштабного вторгнення бійці лише цього підрозділу у складі ЦСО "А" знищили 216 танків.
"Враховуючи, що штатна чисельність танкового полку армії РФ становить 94 одиниці, то наші хлопці вже "закрили" на своєму рахунку 2 полки і наполегливо добивають третій!
Нищимо окупантів до повної Перемоги!".