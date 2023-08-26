ЗМІ: На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з українськими туристами
На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждали, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє ANSA.
Інцидент стався ввечері близько 20.00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана. Автобус із близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся з польською фурою із фруктами та овочами.
Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка визволяли рятувальники.
За останньою інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких семеро – діти. Одну жінку та двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіні та Трієсті.
Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці медичним персоналом їх забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія для притулку на ніч та подальшого надання допомоги.
Нагадаємо, раніше цього тижня у Польщі потрапив в аварію автобус із громадянами Молдови.
У середині серпня в Австрії розбився мікроавтобус з українцями, четверо людей загинули.