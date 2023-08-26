ЗМІ: На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з українськими туристами

На півночі Італії зіткнувся з фурою автобус з десятками українських туристів, з них 15 постраждали, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ANSA.

Інцидент стався ввечері близько 20.00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана. Автобус із близько 30 українськими туристами, які мали повертатися додому, зіткнувся з польською фурою із фруктами та овочами.

Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка визволяли рятувальники.

Tre feriti gravi e dieci lievi estratti dai #vigilidelfuoco dalle lamiere del pullman dopo lo scontro con un TIR A4 all'altezza di Nogaro (UD). Non risultano al momento vittime



[ #25agosto 22:00] pic.twitter.com/Mm6UBQ5JxZ - Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

За останньою інформацією від місцевих органів влади, постраждали 15 осіб, з яких семеро – діти. Одну жінку та двох неповнолітніх у серйозному стані евакуювали гелікоптерами до лікарень в Удіні та Трієсті.

Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці медичним персоналом їх забрали до приміщення муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія для притулку на ніч та подальшого надання допомоги.

Scontro poco prima delle 20 tra un pullman і un TIR sulla A4 in direzione Trieste, tra lo svincolo Latisana і San Giorgio di Nogaro. 10 squadre #vigilidelfuoco impegnate nei soccorsi dei passeggeri feriti del bus. No vittime al momento [ #25agosto 21:10] pic.twitter.com/aw3Ld8reAT - Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 25, 2023

Нагадаємо, раніше цього тижня у Польщі потрапив в аварію автобус із громадянами Молдови.

У середині серпня в Австрії розбився мікроавтобус з українцями, четверо людей загинули.