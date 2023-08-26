Минулої доби під російськими обстрілами були 9 областей України
Росіяни атакували 145 населених пунктів та 57 об’єктів інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.
Наслідки російських обстрілів за минулу добу оприлюднили на Медійному майданчику Сил оборони.
За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Із різних видів озброєння — гранатомети, міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактична авіація — були атаковані 145 населених пунктів та 57 об’єктів інфраструктури.
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.