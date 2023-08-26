У небі Житомирщини зіткнулися навчальні літаки: загинув відомий пілот

Відомий пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють співрозмовники УП у Збройних силах та правоохоронних органах, друг Джуса Павло Поцелуєв та волонтерка Меланія Подоляк у соцмережах.

За даними джерел УП, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули.

Інформацію про загибель Джуса повідомив його друг Поцелуєв.

Подоляк також підтверджує інформацію про смерть Джуса, оприлюднивши його нашивку.

"Українська правда" звернулася за коментарем до пресслужби командування Повітряних сил ЗСУ. Там зазначили, що офіційний коментар буде пізніше з огляду на певні обставини та розпочате слідство.

ДБР вже почало розслідування.

"Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом.

Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів.

Вічна пам’ять, Джусе. Тепер ти буквально триматимеш наше небо", - заявив Поцелуєв.

Довідково: Джус (Андрій Пільщиков) служив льотчиком винищувача МіГ-29.

З початком широкомасштабного російського вторгнення захищав небо України. Брав участь у повітряній обороні Києва.

В інтерв'ю The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.