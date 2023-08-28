Зеленський: Гарантії від США має бути схожим на ізраїльську модель
Двосторонній договір зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки України має бути схожий на ізраїльську модель. Він повинен містити питання зброї, санкцій, фінансів, однак з кожною країною перелік може бути інший, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю "1+1".
"Там (у договорах про гарантії безпеки, - ред.) повинні бути і санкції, і зброя, фінанси, ППО, літаки - меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір, з Британією - сильний. Є держави, які просто не мають зброї, але (мають, - ред.) фінанси, серйозні санкції у разі повторення агресії", - заявив він.
Зеленський підкреслив, що договір зі США може бути схожий на ізраїльську модель гарантій безпеки від американців.
"Зі США у нас, напевно, буде саме така модель - ізраїльська, там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси тощо. Начебто ізраїльська, але інша держава у нас й інший ворог", - пояснив він.
Президент запевнив, що у разі зміни президента у США договір продовжуватиме діяти, оскільки документ має бути обов’язково ратифікований Конгресом, а в європейських країнах - їхніми парламентами.
Зеленський додав, що Україна не відмовляється від НАТО, а гарантії безпеки діятимуть на шляху України до Альянсу.
Гарантії безпеки для України
Під час саміту НАТО лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки.
Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені внаслідок двосторонніх договорів із партнерами. До підтримки України може приєднатися будь-яка держава.