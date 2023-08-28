Блінкен подякував Молдові за підтримку України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен привітав Молдову з Днем незалежності, який у цій країні щорічно відзначають 27 серпня, та подякував Кишиневу за підтримку України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Від імені Сполучених Штатів Америки я тепло вітаю Молдову та її народ із 32-річчям незалежності від Радянського Союзу... Сьогодні, 27 серпня, ми вшановуємо Молдову і бажаємо всього найкращого у наступному здоровому та процвітаючому році. З Днем незалежності" , - йдеться у заяві американського чиновника.

Блінкен зазначив, що Штати цінують спільну відданість Молдови "зміцненню демократичних інститутів та судових реформ, сприянню економічному зростанню, зміцненню її безпеки та сприянню дотриманню прав людини".

Так, Вашингтон сподівається на продовження цього партнерства, зокрема через Стратегічний діалог США та Молдови, а також на підтримку країни на шляху до інтеграції до ЄС, сказав він.

"Ми також вдячні за непохитну підтримку Молдові свого сусіда України в подоланні наслідків агресивної війни, яку веде Росія, і високо оцінюємо зусилля молдавського народу щодо прийому сотень тисяч біженців" , - наголосив Блінкен.

Підтримка України з боку Молдови

Нещодавно у серпні президент Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів хоче допомогти Україні з транзитом зерна. Так, зазначила вона, країна намагається знайти рішення, яке б задовольнило місцевих фермерів і допомогло українській стороні.

Також Санду наголосила, що Молдова продовжить надавати допомогу Україні, попри погрози з боку РФ.

Раніше у Молдові заявили про настання визначального моменту, який визначить майбутнє країни. При цьому там вважають, що РФ і надалі буде джерелом нестабільності для країни.