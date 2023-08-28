У Міноборони РФ заявляють про збиток двох безпілотників над Брянською областю
Вночі 28 серпня російське Міноборони повідомило про збиття двох безпілотників над Брянською областю, повідомляє Українська правда.
"Сьогодні вночі припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – заявили в Міноборони РФ.
У повідомленні йдеться, що нібито два безпілотних літальних апарати були знищені черговими засобами ППО над територією Брянської області.