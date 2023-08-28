За якої умови взимку не буде відключень електрики – Міненерго

Україна планує пройти зиму без відключення світла, для цього є необхідні ресурси. Але такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.﻿ Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак. Мета ворога - досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з точки зору утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані" , - заявив Галущенко.

За його словами, у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли відключення світла вводити не мають наміру.

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер" , - додав міністр.

Нагадаємо, минулої осені та зими російські окупанти регулярно проводили масовані удари по Україні. Їхньою ціллю була енергосистема. Внаслідок пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні запроваджували графіки відключень світла.