Сили спецоперацій розповіли, як атакували безпілотниками окупантів у Криму

Сили спецоперацій ЗСУ розкрили специфіку удару безпілотниками по місцю дислокації 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Українська правда.

"ССО України спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ.

Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог поніс втрати вбитими і пораненими" , – йдеться в повідомленні.

Спецпризначенці пояснюють: складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості.

Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей, запевняють у ССО.

На оприлюдненому нині фото - один із БПЛА, що брав участь у операції.

Раніше джерела видання в СБУ повідомили, що 25 серпня українські захисники спільно зі спецслужбою завдали удар групою дронів по 126 бригаді Чорноморського флоту РФ, яка базується в селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. За даними співрозмовників, ворог зазнав втрат десятками вбитих та поранених.