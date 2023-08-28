Росіяни запустили по Україні 6 ракет: скільки вдалося збити

У ніч на 28 серпня російські окупанти завдали чергової ракетної атаки по Україні. Всього запустили 6 ракет.

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. Чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також росіяни застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині.