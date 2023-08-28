У Міноборони підтвердили звільнення Роботиного в Запорізькій області

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Силами оборони України села Роботине на півдні. Вона зазначила, що ЗСУ далі рухаються південно-східніше від цього населеного пункту.

Про це вона розповіла﻿ під час брифінгу в Military media center.

Маляр повідомила, що Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

22 серпня бійці 47-ої механізованої бригади ЗСУ з боями увійшли﻿ в Роботине та організували евакуацію цивільних.

У районі Роботиного з початку літа відбувалися запеклі бої. Це напрямок Токмака та Мелітополя – звільнення останнього дозволить Силам оборони обірвати логістику росіян на півдні, вийти до Азовського моря та діставати ракетами до тимчасово окупованого Криму.