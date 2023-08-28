Росіяни вдарили по Полтавщині: 2 загиблих, триває розбір завалів

Дві людини загинули, дві дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти у результаті ракетного удару росіян по промисловому об’єкту на Полтавщині вночі 28 серпня.﻿﻿ Про це йдеться в повыдомленнях начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна та голови Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Українська правда.

"Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо" , – повідомили в Полтавській ОВА.

Голова ОВА додав, що на місці удару тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Також, за словами Луніна, російська ракета повністю зруйнувала виробничий цех.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району.

Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.

Єрмак повідомив про 2 загиблих і 5 постраждалих. Ці люди працювали в нічну зміну.