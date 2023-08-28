FT: Співзасновник "Яндекса", який засудив війну, просить ЄС скасувати санкції

Співзасновник російського техногіганта "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив Євросоюз скасувати санкції проти нього після того, як бізнесмен засудив російське вторгнення в Україну через 1,5 року з його початку. Про це пише Financial Times, повідомляє Новое время.

Юристи Воложа звернулися до ЄС із проханням скасувати обмежувальні заходи через кілька днів після того, як бізнесмен засудив вторгнення РФ в Україну.

За словами співрозмовників видання, запит від підсанкційного бізнесмена обговорюватимуть представники ЄС наступного місяця.

Прохання Воложа надійшло після того, як він став лише другим відомим російським мільярдером, який беззастережно засудив війну в Україні. Це спонукало дипломатів, чиновників та інших підсанкційних осіб, закликати ЄС відреагувати.

"Кейс підняв питання про те, чи повинні політики включати "виходи" для діячів російської еліти, які перебувають під санкціями і виступають проти вторгнення" , — йдеться в повідомленні.

Раніше співзасновник "Яндекса" Аркадій Волож уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну висловив критику на адресу РФ.

Він заявив, що з початку повномасштабної війни зосередився на підтримці російських інженерів, які хотіли покинути країну і "тепер можуть почати нове життя за кордоном".

Волож, який нещодавно перебуває під західними санкціями за пособництво у війні, заявив про себе як про "ізраїльського технологічного підприємця, який народився в Казахстані". "Яндекс" при цьому він вважає "однією з найбільших інтернет-компаній у Європі".