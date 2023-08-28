Розвідка Британії: РФ скасувала традиційні військові навчання на заході країни
Росія, швидше за все, скасувала навчання «Захід», заплановані так звані «загальні стратегічні навчання» та основний щорічний захід, який мав стати кульмінацією навчального року для військовослужбовців, які мали відбутися у вересні 2023 року, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони, повідомляє Дзеркало тижня.
Експерти зазначають, що Росія проводила навчання з 2010 року за чотирирічним циклом, ротуючи стратегічно командно-штабні навчання по всій країні. Однак, починаючи з 2021 року, Росія базує окремі штурмові бригади на заході Росії, оскільки пріоритетом для неї є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО.
«Недостатня ефективність російських військових в Україні підкреслила, що спільні навчання мають обмежену навчальну цінність і здебільшого мають показовий характер. Росія, ймовірно, скасувала навчання «Захід 23», тому що у них не вистачає військ та техніки» , – зазначають аналітики.
За їхніми словами, існує ймовірність того, що російське керівництво також зробило це через чутливість до внутрішньої критики, яка може призвести до ще однієї операції у воєнний час.