Що найбільше тішить українців – опитування

Успіхи на фронті та спілкування з рідними та друзями – це ті події, які найбільшою мірою дають респондентам надію на майбутнє і вселяють впевненість﻿. Про це йдеться у звіті за підсумками соціологічного дослідження, проведеного компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення, Українського інституту майбутнього, повідомляє Ділова столиця.

Учасників просили назвати події, ситуації або заняття, які наразі дають надію на майбутнє, вселяють впевненість (можна було обрати декілька варіантів). Відповіді розподілилися так:

успіхи на фронті — 58%;

спілкування з рідними та друзями — 52%;

обстріли території РФ (зокрема удар по Кримському мосту) – 33%;

військова допомога від західних партнерів – 30%;

хобі – 22%.

Зокрема, успіхи на фронті та обстріли Росії найбільше тішать українців старше 51 року.

Спілкування з близькими — жінок, жителів півдня та сходу.

Дослідження проводилося 4-10 серпня в усіх регіонах України, крім окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей та Криму, методом онлайн-опитування. У ньому взяли участь 1200 людей від 18 років і старше. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,9%.