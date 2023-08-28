На сході окупанти застосували 400 тисяч боєприпасів за тиждень - Міноборони
На східних напрямках українські військові зазнали майже 8 тисяч обстрілів за минулий тиждень. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Минулого тижня на Сході - майже 8 тисяч обстрілів ворога. Якщо поділити на сім днів - понад 1000 обстрілів щодня", - поінформувала вона.
Маляр зазначила, що обстріли відбуваються з артилерійських установок, ворог атакує й авіаційними снарядами
"Застосовано близько 400 000 боєприпасів з боку ворога, тобто бойові дії дуже інтенсивні", - додала вона.